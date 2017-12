Emilio Ferrera grijpt naast job als nieuwe bondscoach van Oeganda

Emilio Ferrera, momenteel beloftencoach bij Anderlecht, heeft donderdag naast de job als bondscoach van Oeganda gegrepen. Ferrera stond op de shortlist van de Oegandese voetbalbond (FUFA), maar moest het afleggen tegen de Fransman Sébastien Desabre.

Emilio Ferrera stond net als Desabre, de Noord-Ier Johnny McKinstry en interimcoach Moses Basena op de shortlist die de Oegandese bond vorige week vrijdag bekendmaakte. Er werd uiteindelijk gekozen voor de 41-jarige Desabre, die al jaren actief is in Afrika, om de afgelopen zomer vertrokken Servische succescoach Milutin Sredojevic op te volgen.

Desabre was in Afrika eerder coach van onder meer het Tunesische ES Tunis, het Marokkaanse Wydad Casablanca en het Egyptische Ismaily. Het wordt zijn eerste klus als bondscoach. Oeganda slaagde er niet in zich te plaatsen voor de Wereldbeker van vorige zomer in Rusland. In januari was het land er wel voor het eerst in 39 jaar tijd bij op de Africa Cup.