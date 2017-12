Santander Consumer Bank verhoogt spaarrente

Santander Consumer Bank heeft aangekondigd dat ze vanaf 1 januari de getrouwheidspremie op haar spaarrekening ‘Santander Vision+’ verhoogt van 0,35 naar 0,50 procent. De basisrente blijft ongewijzigd op 0,15 procent. Wie zijn centen een jaar op de spaarrekening laat staan, krijgt dus een totaalrendement van 0,65 procent. Daarmee sluipt de Spaanse bank weer wat dichter bij CKV, dat enkele weken geleden zijn basisrente optrok tot 0,25 procent en zijn getrouwheidspremie tot 0,50 procent. Of samen 0,75 procent.

Vraag is of de andere banken in de voetsporen treden van bovenstaande spelers. “Die kans is klein”, zegt Niels Saelens van Bankshopper.be. “De Europese Centrale Bank zegt dat ze niet raakt aan de belangrijkste rentetarieven. Zo blijft de depositorente op -0,4 procent. Banken moeten dus nog altijd betalen als ze geld parkeren in Frankfurt.”

Bank van het jaar

