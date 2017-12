Zulte Waregem weigert schikkingsvoorstellen voor Olayinka en Walsh

Brussel - Zulte Waregem gaat niet akkoord met de schikkingsvoorstellen die het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) woensdag deed aan Peter Olayinka en Sandy Walsh, die respectievelijk vier speeldagen en één speeldag schorsing voorgesteld kregen als minnelijke schikking. Dat bevestigde de KBVB donderdag.

Olayinka werkte tijdens de thuiswedstrijd tegen Charleroi (0-4) zijn frustraties uit met een drieste tackle op de kuit van Charleroi-middenvelder Marco Ilaimaharitra, nadat hij in de fase daarvoor geen strafschop had gekregen. Voor de charge op Ilaimaharitra stuurde scheidsrechter Alexandre Boucaut Olayinka met rood van het veld. Essevee moest de partij van dinsdagavond met negen veldspelers volmaken. Eerder werd ook Sandy Walsh rechtstreeks uitgesloten, nadat hij aan de noodrem had getrokken.

Zulte Waregem kon niet leven met beide schikkingsvoorstellen en verschijnt vrijdagmiddag (14u00) met beide spelers voor de Geschillencommissie, die dan de strafmaat in eerste aanleg bepaalt.

Moeskroen aanvaardde het strafvoorstel voor verdediger Nathan De Medina wel, die daardoor geschorst is voor de Henegouwse derby tegen Charleroi op 19 januari 2018. Dat bevestigden les Hurlus donderdag aan Belga.