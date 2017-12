18-jarige Belg zwaar toegetakeld, omdat hij geen “dank u wel” zei in de McDonald’s

Een 18-jarige jongeman is dinsdagavond bij de McDonald’s in Namen het slachtoffer geworden van zinloos geweld. Dat schrijft hij op zijn Facebookpagina. “En dat allemaal omdat ze dacht dat we geen ‘dank u wel’ zeiden toen er iemand de deur voor ons openhield”, zegt Pierre Migeot.

De jongeman was met zijn lief naar het fastfoodrestaurant getrokken om er een frietje te gaan halen, toen een meisje de deur voor hen openhield om naar binnen te gaan. “We passeerden haar en plots riep ze ons boos toe: ‘Je mag ook bedankt zeggen, hoor!’ Mijn lief draaide zich meteen om, om haar excuses aan te bieden en haar nog eens te bedanken”, vertelt Migeot.

Schelden en slaan

Maar toen begon het pas. “Het meisje aan de deur begon ons meteen uit te schelden. Ik ben dan voor mijn vriendin gaan staan om haar te beschermen en aan het meisje te vragen waarom ze het nodig vond om haar voor zoiets te beledigen. Ik zag het vervolg echt niet aankomen”, zei de jongeman.

Het vriendje van het meisje tikte onverwacht op Migeot zijn schouder en sloeg hem recht in zijn gezicht. “Hij heeft me maar één mep gegeven tegen mijn gezicht. Maar hij sloeg recht op mijn bril, dus het glas barstte in splinters uiteen. Mijn oogkas werd geraakt. Gelukkig kon ik alle stukjes uit mijn oog krijgen. Anders was ik misschien nu blind aan één oog”, zegt de jongeman. Het gevolg: 11 hechtingen.

Niemand van het cliënteel kwam tussenbeide, zo schrijft Migeot. Pas toen drie personeelsleden van McDonald’s de ophef opmerkten, kreeg de jongeman hulp. “We keken rond en niemand van de klanten reageerde ook maar. Wat een rotsamenleving...” verzucht de jongeman nog.

Kritiek

De post van de jongeman ging razendsnel viraal, maar ook de 18-jarige kreeg heel wat kritiek over zich heen. Migeot voelde zich dan ook genoodzaakt om toch nog te reageren. “Aan al diegenen die me onbeleefd vonden of vinden dat ik het heb verdiend: we hebben wel degelijk ‘bedankt’ gemompeld”, zegt de jongeman die nadien zei dat zij hem wellicht niet had verstaan. “En ik vind trouwens dat het niet uitmaakt. Zelfs al had ik het niet gezegd, je mag nooit reageren met zo’n zinloos geweld.”