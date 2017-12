Verkracht, vermoord, verkocht. Het was dramatisch jaar voor oorlogskinderen

“Nog nooit was de toestand van kinderen in oorlogsgebieden zo rampzalig is als het afgelopen jaar.” Dat schrijft Unicef-directeur Manuel Fontaine in zijn eindverslag 2017. “We moeten oppassen dat we daar niet gewoon aan worden.”

Het is gruwelijk wat de kinderen dit jaar in oorlogsgebieden is aangedaan. Niet alleen in Myanmar, niet alleen in Syrië. Overal waar er oorlog woedt worden kinderen momenteel ingezet als oorlogstuigen. Ze worden gedwongen te vechten. Ze worden gebruikt om een menselijk schild te vormen. Ze krijgen bommengordels om en worden het vijandelijke gebied ingestuurd.

Meer dan 680.000 minderjarige Rohingya-kinderen uit Myanmar leven in erbarmelijke omstandigheden in vluchtelingenkampen in Bangladesh Foto: AP

Maar zelfs in periode van relatie rust aan het front, blijft het gevaarlijk voor kinderen. Ook dan worden hun fundamentele rechten met de voeten getreden. Strijders verkrachten kinderen. Of ze ontvoeren ze en dwingen ze tot een huwelijk. Andere kinderen zijn op markten verkocht als moderne slaven.

Gevaarlijke veiligheidstroepen

Als kinderen al uit de klauwen van hun ontvoerders zijn gered, dan nog zijn ze niet veilig. Unicef heeft talloze verhalen van kinderen die na hun bevrijding zijn misbruikt door leden van veiligheidstroepen. Andere kinderen zijn onrechtstreeks slachtoffer van de oorlog. Ze zijn ondervoed, ziek, lijden onder slechte hygiëne of hebben geen drinkwater.

Volgens Unicef hebben 2,7 miljoen oorlogskinderen geen toegang tot onderwijs. Wie wel naar school kan, loopt zelf daar gevaar. Dit jaar waren 200 scholen het doelwit van aanslagen. Zelfs speelpleinen worden aangevallen.

“Omdat het geweld op kinderen zo massaal is, bestaat het gevaar dat we dat niet meer als exceptioneel ervaren en er snel een “aanvaarding” optreedt. Dat mag nooit gebeuren”, zegt Manuel Fontaine van Unicef.

Triest lijstje

Al maar meer kinderen worden als soldaat ingelijfd. Foto: Anadolu Agency

Fontaine maakt een triest lijstje van de recente aanslagen met/op kinderen. In Nigeria en Chad bond Boko Haram dit jaar 135 kinderen een bommengordel om. In het burgerconflict inde Centraal-Afrikaanse Republiek worden kinderen systematisch gerekruteerd als strijders. In Congo zijn 850.000 kinderen van hun ouders gescheiden. In Jemen zijn dit jaar 5.000 kinderen gedood of gewond. In Syrië zijn duizenden kinderen ingezet als menselijk schild tegen bommenwerpers. Meer dan 680.000 minderjarige Rohingya-kinderen uit Myanmar leven in erbarmelijke omstandigheden in vluchtelingenkampen in Bangladesh.