Nieuwe klap voor familie uitgewezen schaakkampioene

Geraardsbergen - Toen de Russische familie Gulieva zich donderdag aanbood in het administratief centrum van Geraardsbergen om zich in te schrijven in het vreemdelingenregister, bleek dat niet te kunnen. Het zoveelste obstakel op hun jarenlange lijdensweg voor een verblijfsvergunning.

Ramiz en Marina Gulieva verblijven al sedert 2010 in België en wonen samen met hun kinderen Karina en Eva al enkele jaren in Geraardsbergen. Ze voeren sedert 2011 een juridische strijd om een verblijfsvergunning te verkrijgen. Het verhaal van hun dochter Karina, die Belgisch kampioene schaken werd, haalde al enkele keren de media. Onlangs werd de familie echter uit hun woning gezet en moesten ze naar een asielcentrum in afwachting van de uitwijzing, maar dat weigerden ze.

Met de hulp van juridisch adviseur Marc De Pril leek er toch een oplossing in zicht. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft onlangs een eerdere weigering van de gevraagde vergunning vernietigd. Het sein voor het gezin om zich gisteren samen met hun mentor De Pril aan te bieden aan het loket burgerlijke zaken in het Geraardsbergse administratief centrum.

Maar dat liep met een sisser af. “De ambtenaar kon hen niet inschrijven in het vreemdelingenregister. Er blijkt immers geen overeenstemming te zijn tussen de vernietiging van de geweigerde verblijfsvergunning en het bevel om het grondgebied te verlaten”, stelt De Pril vast. “Dat moet eerst uitgeklaard worden want uiteindelijk gaat het om dezelfde zaak die al in 2011 is opgestart.” De Pril vermoedt dat de Dienst Vreemdelingenzaken een slechte verliezer is en daarom administratieve en juridische obstakels opwerpt zodat het gezin niet ingeschreven geraakt in Geraardsbergen.

Zoveelste tegenslag

Voor Ramiz en Marina is het de zoveelste tegenslag en die komt hard aan. “We zijn boos en gefrustreerd, de onzekerheid over onze toekomst blijft maar voortduren. Waar is de rechtvaardigheid? Willen ze ons nu echt kapot krijgen?”, vraagt het koppel zich af. De familie trekt zich wel op aan de solidariteit die ze de voorbije weken ondervond. “We konden Kerstmis vieren met een Belgisch gezin, er zijn dan toch nog goede mensen in deze wereld.”

En er hebben zich ook al enkele vastgoedkantoren aangemeld. Die bieden het gezin een bemeubeld appartement aan. “Een genereus aanbod maar we kunnen er pas op ingaan als de verblijfsvergunning in orde is”, besluit De Pril.