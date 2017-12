Ajax bevestigt komst van Erik ten Hag als T1

Ajax heeft donderdag de aanstelling van Erik ten Hag als hoofdcoach bevestigd. Ten Hag komt over van FC Utrecht en tekende in de Arena een contract van 2,5 seizoenen. Hij volgt de vorige week ontslagen Marcel Keizer op.

De 47-jarige Ten Hag, die als speler uitkwam voor FC Twente, De Graafschap, RKC en FC Utrecht, toonde de voorbije 2,5 seizoenen zijn kwaliteiten als hoofdcoach bij FC Utrecht. Ten Hag leidde de club uit de Domstad naar een vijfde en een vierde plaats. Vorig seizoen won hij de play-offs in Nederland, hetgeen een Europees ticket opleverde.

In zijn eerste seizoen won hij ook al de Rinus Michels Award, de prijs voor de beste trainer in Nederland. Voor zijn periode bij Utrecht was Ten Hag ook al als assistent aan de slag bij FC Twente, PSV en Bayern München en als hoofdcoach bij Go Ahead Eagles.

Ajax kende een tegenvallende heenronde. In de Eredivisie staan de Amsterdammers nog tweede, op vijf punten van leider PSV. Maar zowel Europees als in de KNVB Beker werd Ajax vroegtijdig uitgeschakeld.