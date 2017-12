Belgisch onderzoek op werkvloer toont aan: “Goede voornemens zijn terecht en broodnodig”

Binnenkort klinken we op het nieuwe jaar. Hét moment waarop heel wat mensen goede voornemens uitspreken: meer sporten, stoppen met roken, gezonder eten… Terecht en broodnodig, zo blijkt uit een onderzoek waarin IDEWE, externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, de gezondheidstoestand van meer dan 300.000 Belgische werknemers in kaart brengt.

Meer dan de helft weegt te veel

Uit het gezondheidsrapport van IDEWE blijkt dat meer dan de helft van de Belgische werknemers (54,2 procent) een BMI heeft van 25 of hoger. Mannen scoren daarbij opvallend slechter: 60 procent heeft een BMI hoger dan of gelijk aan 25, tegenover 46,5 procent van de vrouwen.

Overgewicht neemt toe met de leeftijd: van 33,8 procent bij de jongeren van minder dan 25 jaar tot 64,1 procent bij de 55-plussers.

Eén op drie rookt

Actief en passief roken zijn wereldwijd verantwoordelijk voor zo’n zes miljoen sterfgevallen per jaar. Roken veroorzaakt kankers aan longen en luchtwegen, mondholte en slokdarm. Ook passief roken kan leiden tot hart- en vaatziekten, luchtweginfecties en kanker.

In 2016 rookte bijna een derde (28,2 procent) van de onderzochte werknemers. Bij de vrouwen is dat bijna 21 procent, bij de mannen bijna 34 procent. Jongeren roken het meest.

Het percentage rokers neemt af met de leeftijd: van 32,5 procent bij de minder dan 25-jarigen tot 23,3 procent bij de 55-plussers.

Driekwart beweegt te weinig

Internationale en nationale richtlijnen bevelen aan dat we dagelijks 30 minuten actief zijn aan matige intensiteit. Regelmatige lichaamsbeweging verkleint de kans op hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, overgewicht en diabetes. Sporten versterkt spieren en botten, verbetert de cholesterol, leidt tot minder stress, werkt ontspannend en kan de slaapgewoonten verbeteren.

Algemeen bewoog bijna driekwart (73 procent) van de onderzochte werknemers minder dan 150 minuten per week. Bij de vrouwen is dat 78,1 procent en bij de mannen 69 procent.

Bij de minder dan 25-jarigen haalt 66,2 procent de beweegnorm niet, bij de 50-plussers is dat 75,9 procent.

Eén op vijf heeft te hoge bloeddruk

Men spreekt van verhoogde bloeddruk bij een bovendruk van 140 mmHg of meer en/of een onderdruk van 90 mmHg of meer. Een hoge bloeddruk speelt een rol bij de helft van alle hart- en vaatziekten.

In 2016 had 17,2 procent van de onderzochte werknemers een te hoge bloeddruk. Bij de vrouwen was dat 11,7 procent en bij de mannen 21,4 procent.

De bond van Amerikaanse cardiologen heeft recent de drempel voor te hoge bloeddruk verscherpt tot 130/80 en ook de Europese tegenhanger overweegt bij ons de norm strenger te maken. Wanneer we deze nieuwe drempelwaarden op de onderzoeksresultaten toepassen, blijkt maar liefst 59,9 procent van de werknemers aan een te hoge bloeddruk te lijden.

“Elke dag is een geschikte dag om met goede gewoontes te starten”, zegt Lode Godderis, directeur Kennis, Informatie en Research bij IDEWE. “Ging het niet zo goed met je voornemens, begin gewoon de volgende dag met frisse moed opnieuw. Je hoeft ook niet te starten met je goede voornemens op 1 januari, want vaak hebben we die eerste dagen van het jaar nog heel wat feestjes. Begin dan bijvoorbeeld met je goede voornemens op 1 februari, een periode waarin ook tal van acties gestart worden zoals Tournée Minerale.”