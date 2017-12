Nog even en het jaar 2017 verdwijnt voor eeuwig in de geschiedenisboeken. Hoog tijd dus om stil te staan bij de prestaties van de Belgische toppers in het buitenland. Onze nationale voetbalhelden beroerden dit jaar opnieuw vriend en vijand.

De koningen: Diego Mertens en King Kev

Als er een Rode Duivel is die dit jaar de prijs verdient van beste Belg in het buitenland, is dat Dries Mertens. Napoli kwam dan wel net tekort voor de Scudetto ...