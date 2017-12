Twee tieners ternauwernood van balkon gered bij woningbrand

Merksem - Een woning in het Antwerpse Merksem heeft donderdagmiddag erg zware schade opgelopen bij een korte maar hevige brand. Twee tieners konden ternauwernood aan de vlammen en de hitte ontsnappen.

De brandweer werd donderdagmiddag opgeroepen voor een brand in een woning in de Lambrechtshoekenlaan, vlak bij het kruispunt met de Maantjessteenweg. De brand bleek ontstaan te zijn op de derde verdieping, vermoedelijk als gevolg van een elektrisch vuurtje.

Er ontstond al snel een grote hitteontwikkeling. Twee volwassenen konden de woning verlaten via de trappenhal. Twee tieners (10 en 17 jaar) zaten echter vast op de derde verdieping. De enige uitweg die ze vonden was het balkon achteraan het gebouw. De brandweer moest hen daar via een ladderwagen bevrijden.

Zowel de tieners als de volwassenen werden met CO-intoxicatie overgebracht naar het ziekenhuis.

De bovenverdieping liep enorme schade op, voornamelijk als gevolg van de hitteontwikkeling. De rest van de woning liep wellicht waterschade op.