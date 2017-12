Pakistan laat 145 Indiase vissers “op humanitaire gronden” vrij

Pakistan heeft 145 Indiase vissers uit een gevangenis in de stad Karachi vrijgelaten die dit jaar de Pakistaanse wateren waren binnengedrongen. Dit deelde een afgevaardigde van het provinciebestuur van Sindh donderdag mee.

De vissers worden eerst onder strenge veiligheidsmaatregelen naar de stad Lahore gebracht voor ze vrijdag aan de grensovergang Wagah aan de Indiase autoriteiten worden overgedragen.

In totaal zullen er 291 Indiase vissers “als gebaar van goede wil en op humanitaire gronden” worden vrijgelaten. Dat gebeurt in twee fasen, op 29 december en 8 januari. In oktober liet Pakistan al 68 Indiase vissers vrij.

Pakistan en India pakken telkens weer vissers op die over een niet-gemarkeerde grens in de Arabische Zee de wateren van het andere land binnenvaren. Sommigen zitten maanden of jaren in de gevangenis wanneer de spanningen tussen de twee buurlanden oplopen.