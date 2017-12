Ryanair-onderaannemingen beschuldigd van fraude met interimmers

Het parket van Koblenz heeft vijf verantwoordelijken van bedrijven in onderaanneming bij de Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair officieel in beschuldiging gesteld van socialezekerheidsfraude. Dat heeft het parket donderdag aangekondigd.

Het Duitse gerecht begon in de zomer van vorig jaar een onderzoek naar de verantwoordelijken van twee agentschappen in onderaanneming van de Ierse prijsvechter. Het gaat om twee Britse uitzendkantoren die voor rekening van Ryanair werken in Duitsland.

Dat onderzoek is nu afgerond: vijf verantwoordelijken worden officieel in beschuldiging gesteld van socialezekerheidsfraude. De beschuldigden hebben volgens het gerecht bewust beslist om 277 piloten in Duitsland niet aan te geven bij de sociale zekerheid, om zo ongeveer 6 miljoen euro aan sociale bijdragen te ontwijken.

Of Ryanair de uitzendkantoren daartoe expliciet de opdracht gaf, is nog niet duidelijk. Het onderzoek naar de rol van de luchtvaartmaatschappij loopt nog, zegt het parket. In Frankrijk werden de Ieren al eens veroordeeld voor gelijkaardige zaken.