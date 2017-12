GAIA woest: “Dierenartsen stellen portemonnee boven kattenwelzijn”

Brussel - De dierenartsen zijn duidelijk meer bekommerd om de eigen portemonnee dan om het indijken van de populatie aan ongewenste ‘wegwerpkatten’. Dat zegt dierenrechtenvereniging GAIA donderdag.

Wie straks nog een kat wil verkopen of weggeven, moet het beestje eerst laten steriliseren of castreren. Dat staat in het nieuwe kattenplan van minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). Volgens Bob Proesmans, de voorzitter van de Vlaamse dierenartsenvereniging, is dat plan niet realistisch. Als iedereen zich aan de regels houdt, wordt er niet meer voortgeplant en zullen er katten worden geïmporteerd. Bovendien kost een sterilisatie al gauw 125 euro en een castratie 60 euro.

GAIA gaat daar niet mee akkoord. “Slechter dan de situatie nu, zonder verplichte kattensterilisatie, kan het moeilijk”, stelt de vereniging. De dierenasielen worden overstelpt met ongewenste katten door de huidige overpopulatie. “De nieuwe wet is bedoeld om die overpopulatie terug te brengen tot een beheersbaar aantal. Zo wordt de druk op de asielen verlicht.”

Lage inkomsten

De ware reden achter de tegenkanting van de dierenartsen is vrees voor lagere inkomsten, denkt GAIA. Omdat de artsen geleidelijk minder katten zullen kunnen behandelen. Dat erkent minister van Dierenwelzijn Ben Weyts ook. “Op lange termijn zullen burgers inderdaad niet meer moeten aankloppen bij dierenartsen want de katten zullen al op voorhand gesteriliseerd zijn door de hobbykweker, asiel of professionele kweker. En mogelijk zullen sommige dierenartsen daardoor iets minder verdienen.”

“Katten laten steriliseren of castreren is ook goed voor de gezondheid van de dieren”, zegt GAIA tot slot. “Ze leven langer en worden minder snel ziek. Ze lopen veel minder risico op melkkliertumoren en helemaal geen risico op baarmoederontstekingen. Katers worden socialer en gaan beduidend minder vechten met andere katers.”