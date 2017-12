Jongeman gaat laveloos tegen de grond met zijn fiets en zoekt nu de twee helden die hem naar het ziekenhuis brachten

De Nederlandse Coen Heesakkers (18) had vorige zaterdag stevig gedronken. Hij herinnert zich dat hij zijn jas ophing, maar daarna is alles zwart. Hij werd met een bebloed hoofd op straat gevonden, twee onbekende mannen brachten hem naar het ziekenhuis en nu wenst Coen ze te bedanken.

Eerlijk is hij wel: hij was stomdronken. Coen herinnert zich niet hoe hij uit het danscafé, op de fiets is gekropen om dan tegen de grond te gaan. “Ik ben dus gevallen”, schrijft hij op Facebook. “Dan hebben 2 jongens (ik denk van Turkse afkomst) mij geholpen. Zij hebben het zien gebeuren en mij heel netjes naar het ziekenhuis gebracht, het thuisfront gebeld en bij mij gebleven tot er iemand was. Ons pap zegt dat een van de jongens Tarik heet.”

Tot heden heeft Coen zijn twee barmhartige samaritanen niet gevonden, ondanks de talrijke reacties. Hij was namelijk vergeten hun namen te vragen. “Dat ben ik in alle consternatie vergeten en daar schaam ik me een beetje voor. Veel mensen gaan gewoon naar huis als zoiets gebeurt, deze mannen hebben het heel netjes opgelost”, vertelt hij aan AD.

Hoe hij gevallen is, weet hij niet. Hij heeft het achteraf moeten horen van de twee mannen die hem geholpen hebben. “Ik wilde blijkbaar opstaan maar die jongens riepen: wacht even, je bloedt! Ze gaven me een zakdoek om het bloed te stelpen. Daarna heeft een man me in zijn auto gezet en naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen heeft de hele tijd tegen me gepraat om me wakker te houden. Ze hadden mijn fiets ook meegenomen.”

In het ziekenhuis hebben hulpverleners een wond aan zijn wenkbrauw gehecht, ook liep hij een lichte hersenschudding en wat blauwe plekken op.