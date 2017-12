Abdij ging 75 jaar geleden volledig in de vlammen op, maar herrees als een feniks uit haar as

Scherpenheuvel-Zichem / Averbode -

Amper twee uur was er exact 75 jaar geleden nodig om de abdij van Averbode bijna volledig in de as te leggen met een verwoestende brand. Enkel de kerk en een paar aanpalende vertrekken bleven gespaard. Nog dezelfde avond startte de heropbouw en werd het fundament gelegd voor een slim economisch model.