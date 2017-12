Nederlandse fiscus bevestigt pensioen Belgische grensarbeiders te belasten

Brussel - De Nederlandse fiscus bevestigt voortaan een deel van het aanvullend pensioen van Belgische grensarbeiders te gaan belasten.

De Belgische en Nederlandse fiscus zijn verwikkeld in een partijtje armworstelen rond de tweede pensioenpijler, schreef Het Belang Van Limburg donderdag. Die wordt in het kader van het belastingverdrag tussen beide landen in België belast, maar volgens de Nederlandse fiscus gebeurt dat niet zoals het hoort. In totaal krijgen de komende weken naar schatting 4.000 gepensioneerde grensarbeiders een gelijkaardige brief. Belgen die in Nederland een aanvullend pensioen van meer dan 25.000 euro per jaar ontvangen, genieten in Nederland vanaf 1 januari niet langer een vrijstelling van loonbelasting.

De Nederlandse fiscus bevestigt, maar benadrukt dat het niet gaat om een dubbele belasting. “Als België de Nederlandse pensioenen echter niet belast, heeft Nederland volgens het belastingverdrag het heffingsrecht als het totaal van de uitkeringen groter is dan 25.000 euro”, is te horen.

“Uit uitspraken van het Belgische hoogste gerechtshof is gebleken dat de Belgische belastingdienst in verschillende situaties geen belasting kan heffen over Nederlandse aanvullende pensioenen groter dan 25.000 euro”, stelt de Nederlandse fiscus. Het zou gaan om pensioen dat is opgebouwd voor 1 januari 2004, de ingangsdatum van de wet op de aanvullende pensioenen in België.

“Daarom heeft de Nederlandse belastingdienst aan de betreffende belastingplichtigen aangegeven geen vrijstelling van Nederlandse loonbelasting meer te geven voor deze inkomsten.”