Bestuur van Zulte Waregem zoekt geen excuses en slaat mea culpa bij fans voor huidige malaise

Niemand die voor het seizoen had verwacht dat Zulte Waregem de winterstop zou ingaan op de veertiende plaats in de Jupiler Pro League... Het bestuur zeker niet, maar in plaats van excuses in te roepen of voor verzachtende omstandigheden te pleiten, steekt die de hand in eigen boezem: “Dit hadden we niet voorzien”, bekent CEO Eddy Cordier, die zich in een open brief op de website richt naar de supporters. “Aan jullie support heeft het zeker niet gelegen, wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid en zullen dit team versterken.”

Dat de supporters tijdens de huidige malaise altijd achter de ploeg is blijven staan, is stilaan een unicum geworden in het huidige voetbal en dat is ook duidelijk aangekomen bij het bestuur van Zulte Waregem. In een emotionele, open brief aan de supporters belooft CEO Eddy Cordier alvast versterking.

"Dit hadden we niet voorzien", aldus Cordier.



Ervaren versterkingen

Ook na de 4 op 39 wordt er bij Zulte Waregem niet getwijfeld aan coach Francky Dury. Om de crisis te bezweren mikken ze daarentegen op vier nieuwe, ervaren spelers. De prioriteit is een nieuwe spits en een controlerende middenvelder. Daarom deed het bij Anderlecht een bod op Hamdi Harbaoui (32) en bij AA Gent op Damien Marcq (29).

Lees hieronder de volledige brief van CEO Eddy Cordier:

“Beste supporter, beste sponsor, beste medewerker,

Dat Essevee de winterstop zou ingaan met de veertiende plaats in de Jupiler Pro League hadden wij - het bestuur en de sportieve leiding - niet voorzien.

Liever dan ons te wentelen in excuses of te pleiten voor verzachtende omstandigheden, is ieder van ons bewust van zijn verantwoordelijkheid. We hebben ons samen geëngageerd om te doen wat we moeten doen: we zullen dit team versterken en maken dat het zich verder kan ontwikkelen in de best mogelijke omstandigheden. Winnen doe je samen. En ook de rug rechten als het minder gaat, doe je als groep. Dat is Team Essevee.

Dat jullie - supporters, partners, voetballiefhebbers - ondanks alle ontgoocheling de voorbije weken zo nadrukkelijk jullie steun hebben getoond, dat treft ons en we zijn elk van jullie daar ook ontzettend dankbaar voor. Aan jullie support heeft het zeker niet gelegen. Ook dat maakt Team Essevee zo uniek en dat maakt dat wij ons in alle omstandigheden en met volle overgave blijven inzetten voor Zulte Waregem.

De winterstop komt voor Essevee dus geen dag te vroeg. Kort na nieuwjaar - voor de winterstage - zullen we het resultaat voorstellen van het werk achter de schermen. We zullen er alles aan doen om de competitie 2017-18 op een positieve manier af te ronden.”