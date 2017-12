Odette (78) is uit het ziekenhuis verdwenen en sindsdien is ze spoorloos

Brussel - De politie van Brussel is op zoek naar Odette Thibert (78). De bejaarde vrouw is maandag uit het Sint-Pieters Ziekenhuis op de Waterloolaan in Brussel vertrokken. Sindsdien is ze spoorloos. De vrouw kan verward overkomen.

Odette is niet groot, tussen 1,50 en 1,55 m lang. Ze is slank gebouwd en heeft kort grijs haar. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg ze een zwarte broek, een bleke pull, een grijze jas en zwarte schoenen. Ze had een zwarte handtas bij. Deze persoon kan verward overkomen.

Als u Odette gezien hebt of weet waar ze zich bevindt, dan vragen de speurders contact op te nemen via het gratis telefoonnummer 0800/30.30.0

U kan uw tips ook sturen naar opsporingen@police.belgium.eu