Marc Coucke: “Anderlecht chic? Ik zal altijd mezelf blijven”

Nadat hij al eigenaar werd van dierenpark Pairi Daiza, voetbalclub KV Oostende en zowat het hele ­Ardense stadje Durbuy, duurde het dit jaar verdacht lang vooraleer miljardair Marc Coucke – geschatte ‘oorlogskas’ 300 à 400 miljoen euro – nog eens uithaalde. Geef toe, een bekerfinale en twee Europese matchkes met zijn “weireldploegsje”, dat was toch maar weinig Coucken troef. Maar toen hij, eind november, ’s morgens bij de koffie in de krant las dat Anderlecht te koop stond, juichte hij naar zijn Nathalie: “Schat, ik heb iets gevonden!” Hij vroeg zijn maat Joris Ide om mee te investeren en de zaak was “in 30 seconden” beklonken. Prijskaartje: 70 à 80 miljoen euro. Tijdens zijn inaugurale rede zei de polonaisekoning: “Anderlecht chic? Ik zal altijd mezelf blijven!” Fijn, zo weten we nu al dat we op het lijstje van 2018 een plaatsje moeten vrijhouden. Hopelijk voor hem met een landstitel en niet met een veroordeling, want er lopen nog drie rechtszaken tegen Coucke in de nasleep van de verkoop van ‘zijn’ Omega Pharma in 2014.