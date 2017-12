Mugabe zal niet verhongeren: oud-president Zimbabwe krijgt hallucinante oprotpremie en privileges

Robert Mugabe hoeft zich geen zorgen te maken over zijn stokoude dag. De 93-jarige ex-president van Zimbabwe, die in november na volksprotest en een zachte militaire coup tot aftreden werd gedwongen, blijft beschikken over een woning, een resem auto’s en reizen in een privévliegtuig. Dat is het resultaat van een nieuw, door de regering gefinancierd pensioenplan voor oud-leiders. Volgens de krant The Herald krijgt Mugabe voorts twintig personeelsleden, onder wie zes lijfwachten, te zijner beschikking.

Mugabe wordt de eerste begunstigde van het “pensioenplan”, dat woensdag werd goedgekeurd door zijn opvolger, de 75-jarige Emmerson Mnangagwa. Die nu uiteraard ook zelf zijn oudere dag met vertrouwen tegemoet kan zien. De precieze hoogte van Mugabe’s pensioen werd niet bekendgemaakt, maar de grondwet voorziet dat een oud-president evenveel mag verdienen als een regerend president.

Vorige maand wist een onafhankelijk plaatselijk medium al dat Mugabe een oprotpremie van 10 miljoen dollar (8,3 miljoen euro) heeft gekregen, al werd dat ontkend door de regering. Niet te ontkennen is dat Mugabe door de nieuwe regeling drie auto’s krijgt - een Mercedes Benz, een 4x4 en een pick-up - die hij na vijf jaar mag vervangen. De benzinekosten worden, uiteraard, opgehoest door de regering.

Per jaar mag de 93-jarige ook acht reizen in eerste klasse met een privéjet ondernemen, waarvan vier in eigen land en vier naar het buitenland. Zijn officiële woning in Harare mag de oud-president zelf kiezen. Woningkosten, uitgaven voor ontspanning, en alle meubels worden betaald door de regering.

Huidig president Mnangagwa was de rechterhand van Mugabe. Die nam de macht over nadat Mugabes echtgenote Grace (53) daar al te nadrukkelijk naar solliciteerde.