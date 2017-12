Jarenlang om maatregelen tegen vrachtverkeer gevraagd, nu wordt hoogtebegrenzer gewoon omver gereden

Evergem - Omdat de woonkern Kerkbrugge-Langerbrugge veel overlast had van vrachtverkeer drongen een bewonersgroep en buurtbewoners aan op gepaste maatregelen. Na de realisatie van een extra verbindingsweg is ook nog een portiek geplaatst. Na minder dan een week is dat echter al gedeeltelijk stuk gereden.

Dagelijks daverden honderden vrachtwagens van het transportbedrijf HSV, maar ook van andere firma's door de Burggravenlaan en Kerkbruggestraat en op Gents grondgebied ook door de Kluizensteenweg.

“We hoopten dat verkeersborden met een hoogte- en tonnagebeperking daaraan zouden verhelpen, maar nog steeds lappen veel vrachtwagenchauffeurs die verbodsborden aan hun laars”, zegt schepen van Mobiliteit Erik De Wispelaere (CD&V).

Mentaliteitswijziging

“Er is een mentaliteitswijziging nodig”, zegt de schepen. “Door van de Gentweg naar de Langerbruggekaai een verbindingsweg aan te leggen, kon het verkeer van en naar HSV geweerd worden. Die kortsluiting kostte de Gentse Havengemeenschap en de gemeente Evergem respectievelijk 800.000 en 200.000 euro en deed de verkeersoverlast in Kerkbrugge-Langerbrugge fors dalen. Om te verhinderen dat toch nog vrachtwagens door die woonkern rijden, plaatsten we ook een portiek aan de spoorwegovergang op het einde van de Burggravenlaan.”

Die portiek liet het gemeentebestuur plaatsen door een externe firma en bestaat uit een horizontale en twee verticale zware metalen balken. “Om te vermijden dat eventuele overtreders van het verkeersreglement tegen de zware horizontale balk rijden, waren aan kettingen twee lichtere staven op 3,40 meter hoogte gehangen”, zegt de schepen. “Die twee lichte buizen zijn na een aanrijding door een vrachtwagen op het wegdek gevallen. De chauffeur reed niet enkel die constructie stuk, hij pleegde ook vluchtmisdrijf. We willen de portiek zo snel mogelijk herstellen. De werknemers van de externe firma zijn met vakantie. Daarom moet gemeentepersoneel de herstellingswerken uitvoeren. We laten een zwaardere dwarsligger in een stuk aan de kettingen hangen. Bovendien worden de verticale en horizontale balken met reflectoren beter zichtbaar gemaakt.”

Sluipweg

Het vrachtverkeer in de Burggravenlaan is fel verminderd, vindt een buurtbewoner uit de Gentweg. “In mijn straat rijden wel nog vrachtwagens en ook andere auto's veel te snel rijden.”

“Zoals reeds enkele maanden aangekondigd, wordt na nieuwjaar de Gentweg geknipt”, zegt De Wispelaere nog. “Via die straat naar de bedrijven rijden, zullen we met betonblokken verhinderen. Hopelijk worden dan geen sluipwegen gekozen langs de Bomenwijk.”