Trucker raakt gekneld onder zijn eigen vrachtwagen en overlijdt, tweede dodelijk ongeval in maand bij ArcelorMittal

Gent - Een vrachtwagenchauffeur die donderdagnamiddag zijn lading kwam lossen bij ArcelorMittal in Gent is overleden nadat hij gekneld raakte onder zijn eigen vrachtwagen. Hoe het ongeval kon gebeuren wordt onderzocht, het parket kwam ter plaatse.

Een Nederlandse truckchauffeur kwam donderdagnamiddag omstreeks 16u een lading aluminiumblokjes lossen in de afdeling Staalfabriek van ArcelorMittal in Gent. Om een nog onbekende reden raakte de 55-jarige man tussen het voorwiel en spatbord van zijn eigen vrachtwagen gekneld. Het parket komt donderdagavond ter plaatse en onderzoekt het ongeval.

Wel is al geweten dat de chauffeur de handrem van zijn vrachtwagen niet had aangetrokken. Volgens ooggetuigen stond de man naast zijn truck toen de lading vierkante blokjes van 15 centimeter begon te schuiven, waarop de truck een voorwaartse beweging maakte. Vermoedelijk probeerde de chauffeur op dat moment in zijn cabine te springen, en maakte hij daarbij een verkeerde beweging waardoor hij tussen voorwiel en spatbord vast kwam te zetten.

Bevrijd en gereanimeerd

De brandweer van Zelzate kwam ter plaatse om hun collega’s van de bedrijfsbrandweer te assisteren. Ook een ambulance van post Lochristi en de MUG van het AZ Jan Palfyn kwamen ter plaatse om de man te bevrijden. De brandweer gebruikte daarvoor speciale hefkussens om de vrachtwagen te lichten. De man werd ter plaatse gereanimeerd door de MUG-specialisten maar overleed op weg naar het ziekenhuis.

“Het gaat om een chauffeur van een extern transportbedrijf die grondstoffen kwam lossen. De man werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar hij overleed aan zijn verwondingen”, aldus Jan Cornelis, woordvoerder van Arcelor Mittal. “Het onderzoek naar de precieze omstandigheden van dit ongeval is lopende, het parket is aanwezig. Wij betuigen alvast ons medeleven aan de familie van het slachtoffer.”

Het is het tweede dodelijk ongeval op één goede maand tijd bij de staalreus. Op 20 november kwam bij een ontploffing in de cokesfabriek één man om het leven en liepen twee anderen zware verwondingen op.