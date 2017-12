Buurtbewoners dienen klacht in voor geluidsoverlast winterbar: “Moeten zelfs in een andere kamer slapen”

Wielsbeke - De pop-upwinterbar Bar D’hiver in Wielsbeke zorgt voor verdeelde meningen in de buurt. Een dertigtal bewoners diende klacht in bij het gemeentebestuur wegens geluidsoverlast. Volgens anderen is de kritiek niet volledig terecht.

De pop-upwinterbar Bar D’hiver in Wielsbeke zorgt voor heel wat beroering in de buurt. De bar opende in november de deuren langs de Houtvezelstraat, een zijstraat van de Molenstraat. De bar is nog tot midden januari open van donderdag tot en met zondag. Af en toe worden er ook feestjes georganiseerd, tot groot ongenoegen van een dertigtal buurtbewoners uit de Zwingelkotstraat, Merellaan en Lijsterlaan. Zij dienden samen klacht in bij het gemeentebestuur. “De geluidsoverlast is zeer groot voor ons”, zegt buurtbewoner Olivier Van Overmeeren. “Zomaar televisie kijken lukt ons vaak niet. De kinderen liggen ervan wakker en bepaalde buren moeten zelfs in een andere kamer gaan slapen. Het is niet zomaar wat achtergrondlawaai, maar het is net alsof ze de muziek voor onze deur afspelen.”

Blij met bar

Nochtans ging een aantal buurtbewoners enkele weken geleden in overleg met de uitbaters van de bar en burgemeester Jan Stevens (CD&V). Daar werden een aantal afspraken gemaakt om het geluidsoverlast de beperken, maar volgens de boze buurtbewoners houden de uitbaters zich niet aan de regels.

“Toch hebben we al duizenden euro’s geïnvesteerd om de overlast zo klein mogelijk te houden”, zegt Dirk Callens van Bar D’hiver. “Zo hebben we gezorgd voor betere isolatie. We houden ons natuurlijk wel aan de afspraken, maar veel mensen op dezelfde plaats kunnen nu eenmaal veel lawaai maken. Toch heb ik niet het gevoel dat dit echt zo storend is.”

Buurtbewoners uit de Molenstraat lijken zich minder te ergeren aan de bar. “Geluidsoverlast heb ik nooit gehad”, zegt bakker Wouter Cappelle. “Ik heb wel al eens buiten gestaan, en dan kan je de muziek inderdaad een beetje horen. Het is wel niet zo dat we er niet van kunnen slapen. Veel mensen zijn trouwens zeer blij met de bar. Eindelijk is er weer iets te doen in Wielsbeke, daar hadden we al langer nood aan. Ik vermoed dat de overlast groter is als de wind niet goed zit.”

Burgemeester Stevens wil zelf geen kant kiezen. Hij belooft wel om een concrete oplossing te zoeken. Zo kan er gewerkt worden met een registratietoestel aan de bar.

Voor de boze buurtbewoners zal de overlast alvast voorbij zijn vanaf midden januari. Op zondag 14 januari is de winterbar voor de laatste keer open.