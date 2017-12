Dieven aan de haal met Mariabeeld uit kerststal: “Behalve het als stookhout gebruiken, kunnen ze er niet veel mee doen”

Roeselare - Als het van diaken Marcel Derluyn afhangt, is het dit jaar de laatste keer dat er een kerststal staat aan de Heilige Kruisverheffingkerk in Beveren. Voor de derde keer in vier jaar tijd werd een beeld uit de stal gestolen. “We zijn het beu”, aldus de diaken.

“De oplossing is heel eenvoudig: het is de laatste keer dat we een kerststal buiten plaatsen aan de kerk. Het is misschien een drastische beslissing, maar ik ben het in ieder geval beu. We kunnen er moeilijk een betonnet voor hangen, dan lijkt het wel een gevangenis. Dat kan ook niet de bedoeling zijn. Als het van mij afhangt, wordt de kerststal binnen een paar weken definitief opgeborgen, al moet ik dat wel nog bespreken met de lokale pastorale groep.”

Het is duidelijk: de diefstal van een Mariabeeld uit de stal aan de Heilige Kruisverheffingkerk in Beveren laat bij diaken Marcel Derluyn sporen na. Het is dan ook al de derde keer in vier jaar tijd dat een beeld uit de stal verdwijnt.

Vandalenstreek

“Het eerste Onze-Lieve-Vrouwebeeld vonden we nog terug aan een jeugdhuis in Ardooie”, verduidelijkt de diaken. “De andere keer was het beeld van Jozef weg en dat dook nergens meer op. En nu is er weer een Onze-Lieve-Vrouwebeeld weg, gestolen tijdens kerstnacht dan nog.”

Derluyn betwijfelt dat het om dieven gaat die iets willen aanvangen met het beeld. Hij denkt eerder aan vandalisme, een kwajongensstreek.

“Het is niet echt een beeld, maar een multiplexplaat die beschilderd werd door een professionele lokale schilder. Het stond vastgeschroefd op een grondplaat, maar de daders hebben er serieus aan gerukt. Het beeld ziet er mooi uit, maar je kan er niets mee doen. Behalve het misschien in stukken zagen om het in je kachel te gooien, al lijkt het me niet de ideale brandstof”, zegt de diaken cynisch.

Het was een parochiaan die de diefstal op kerstochtend opmerkte. De diaken nam er nota van, maar deed geen aangifte bij de politie. Bij de eerste keer dat er een beeld verdween, deed hij dat wel nog, maar dat leverde niets op. “De politie kan daar niet veel mee doen, dus bespaar ik mij de moeite. En camera’s hangen hier ook niet, dat moet nog uitgevonden worden in Beveren”, zegt Derluyn.

Nog twee weken

De diaken beseft dat de beslissing om geen kerststal meer te plaatsen voor de parochianen die het wel goed menen een jammere zaak zal zijn. Hij vindt het jammer dat vandalisme een einde maakt aan een nochtans mooie traditie. “Wie doet nu zoiets? Het is erg misplaatst. De stal laten we nu nog twee weken staan zonder het Mariabeeld. Daarna is het wellicht definitief gedaan.”