“Zesduizend illegale Airbnb-hotels in Amsterdam”

Amsterdam telt zeker zesduizend illegale Airbnb-hotels: appartementen, huizen en woonboten die langdurig worden verhuurd aan toeristen. Bijna vijfduizend woningen worden permanent verhuurd en dus onttrokken aan de woningmarkt. Rond de duizend woningen voldoen niet aan andere regels, zoals het maximum van vier toeristen per overnachting, en zijn daardoor illegaal.

Dat blijkt uit onderzoek van de Amsterdamse data-analist Nico van Gog, dat wordt ondersteund door Airbnb-data-expert Murray Cox uit New York, zo bericht Trouw. Op basis van twee verschillende rekenmethodes concluderen Van Gog en Cox dat van alle Amsterdamse verhuurplekken op Airbnb er ruim zesduizend illegaal zijn, omdat deze meer dan zestig dagen per jaar worden verhuurd. De twee analisten trekken hun conclusies op basis van data die ze zelf via ‘scraping’ van de website van Airbnb hebben vergaard.

Maar Airbnb bestrijdt die conclusie. Volgens de organisatie maakten de onderzoekers geen onderscheid tussen de verschillende regels die gelden voor diverse soorten accommodaties. Zo mag een gehele woning maximaal zestig dagen per jaar worden verhuurd, terwijl een enkele kamer het hele jaar dienst mag doen als vakantieonderkomen. Het internetbedrijf beweert bovendien dat de analisten bij hun rekenmethode geen onderscheid maakten tussen de beschikbaarheid van een ruimte en de daadwerkelijke verhuur daarvan.

Een van de aangehaalde analisten, Murray Cox uit New York, noemt die kritiekpunten van Airbnb dan weer pertinent onjuist. Bij zijn schatting was hij zich wel degelijk bewust van de verschillende regels die er gelden, laat hij in een reactie weten. Daarnaast is het verschil tussen de beschikbaarheid en de uiteindelijke verhuur via Airbnb voor hem niet relevant, omdat hij zijn schatting baseerde op onlinerecensies op de verhuursite.