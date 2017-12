Uitzonderlijk: Club Brugge is nu al mathematisch zeker van Play-Off 1

Niemand die er nog aan twijfelde dat Club Brugge als autoritaire leider ook in Play-Off 1 als favoriet zal starten voor de titel. Maar toch kan het nu ook al pronken met een uitzonderlijke statistiek: nog voor de winterstop en met nog negen speeldagen af te werken, is blauw-zwart nu al mathematisch zeker van Play-Off 1.

Niemand die het voor mogelijk houdt maar zelfs als Club Brugge de laatste negen wedstrijden van de reguliere competitie in de Jupiler Pro League verliest, is het nu al zeker van een plaatsje bij de beste zes. Het verschil met nummer 7 is immers 27 punten en de concurrenten voor plaats zes spelen nog tegen elkaar, waardoor ze elkaar dus nog punten afnemen.

“Ondanks de uitgestelde match Oostende-Genk is Club Brugge nu al mathematisch zeker van PO1”, rekende een web-medewerker van blauw-zwart uit. “Op 27 januari speelt Genk tegen STVV maar dan nemen ze elkaar punten af en bij gelijk welke uitslag kunnen ze niet allebei Club nog inhalen...”