“Het is gelukt”, jubelt Marie-Jeanne Pierins (78) uit Brugge. “In mijn straat kennen mensen elkaar weer. We koken nu voor mekaar, zorgen voor het huisdier als iemand naar het ziekenhuis moet of gaan langs voor de koffie. En dat dankzij één tuinfeest.”

Marie-Jeanne vraagt of we haar over een halfuurtje willen terugbellen. Ze is nu nog even aan het koken voor twee overburen. Kalfsvlees, chicons en patatjes. Straks brengt ze het eten en blijft dan even ...