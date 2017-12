Cristiano Ronaldo verkozen tot Speler van het Jaar op Globe Soccer Awards in Dubai

De prijzenkast van Cristiano Ronaldo is weer een trofee rijker. Op de achtste editie van de Globe Soccer Awards in Dubai is de Real Madrid-ster donderdag uitgeroepen tot Speler van het Jaar. Zinédine Zidane, coach van de Koninklijke, werd verkozen tot Coach van het Jaar.

Ronaldo en Zidane wonnen dit jaar met Real de Spaanse landstitel en de Champions League. Ronaldo krijgt de trofee van Speler van het Jaar voor de vierde keer, na 2011, 2014 en 2016. Drie weken geleden ontving de Real-aanvaller de Gouden Bal, de prijs voor de beste voetballer op de Europese velden. In oktober werd de Portugees op het FIFA-gala verkozen tot beste speler ter wereld.

Foto: AFP

Foto: AFP

Real Madrid was de grote slokop in Dubai, want het kreeg ook de trofee voor Club van het Jaar (derde keer na 2014 en 2016). Francesco Totti en Carles Puyol, legendes van respectievelijk AS Roma en FC Barcelona, en bondscoach van China Marcello Lippi, die eerder ook Juventus en de Italiaanse nationale ploeg coachte, werden gehuldigd voor hun hele carrière.

De Globe Soccer Awards worden georganiseerd door de European Football Agents Association (EFAA) en de European Club Association (ECA). In 2015 werd Marc Wilmots verkozen tot Coach van het Jaar.