Bedrijf gedagvaard voor talloze inbreuken op asbestwetgeving

Sint-Niklaas - Het parket van Dendermonde heeft bouwmaterialenbedrijf SVK uit Sint-Niklaas gedagvaard op verdenking van allerlei inbreuken op de asbestwetgeving. De zwaarste aanklacht is dat het bedrijf geen maatregelen nam om het vrijkomen van abestdeeltjes te verhinderen.

Bouwmaterialenbedrijf Scheerders-Van Kerchove (SVK) zit al sinds februari van dit jaar in het oog van de storm. De firma, die haar hoofdzetel op het Westerplein en een asbeststort in de Langhalsbeekstraat heeft, kwam in nauwe schoentjes te zitten nadat auteur Johan De Vos in zijn boek ‘Het boek van Sint-Niklaas’ de rol van SVK in het aantal asbestdoden in de stad aankaartte. Er werd prompt een actiecomité opgericht en in oktober vroeg de stad Sint-Niklaas officieel aan de deputatie van Oost-Vlaanderen om het asbeststort op te doeken. Een verzoek dat eind vorige maand resulteerde in een verstrenging van de vergunningswaarden, maar niet in de gevraagde sluiting van het stort. De provincie startte wel een procedure op om de milieuvergunning voor de stortplaats op te heffen.

Veelvoud aan overtredingen

Het parket van Dendermonde mengt zich nu ook in de zaak. Het openbaar ministerie besliste om SVK en de zaakvoerder, Walter Verhaert, rechtstreeks te dagvaarden op verdenking van een veelvoud aan overtredingen op de asbestwetgeving.

De belangrijkste aanklacht is dat het bedrijf geen maatregelen zou hebben genomen om het vrijkomen van asbestvezels in de lucht tijdens de werkzaamheden op zijn terreinen te voorkomen. Ook het gebrek aan een passende opleiding voor werknemers die met asbest in aanmerking kwamen, het niet aanbrengen van een duidelijke signalisatie rond het asbeststort over de gevaren ervan en het laten uitvoeren van asbestmetingen door een laboratorium dat daar niet voor erkend is, worden het bouwmaterialenbedrijf aangewreven.

Ook zal SVK terecht moeten staan voor een gebrek aan preventiemaatregelen en het toelaten op de terreinen van (onder)aannemers die zich niet aan de regels houden. Voor alle aanklachten samen riskeert SVK een fikse geldboete. De zaak komt in mei volgend jaar voor in de correctionele rechtbank van Dendermonde. Ondertussen heeft SVK zijn asbeststort op eigen initiatief tijdelijk gesloten.

Bij het bedrijf was niemand bereikbaar voor een reactie wegens de eindejaarsperiode.