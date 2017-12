Heb je ook goede voornemens gemaakt dit jaar? Stel ze uit tot februari, dan is de kans groter dat je het volhoudt

Zondagnacht klinken we op het nieuwe jaar en traditiegetrouw gaat dat samen met ­goede voornemens. Ook een traditie: goede voornemens die meteen in de vuilnisbak belanden. Logisch, zeggen onderzoekers, want januari staat nog bol van de recepties en feesten. “Begin goede voornemens pas als de omstandigheden beter meezitten.”