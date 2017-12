Nieuwe service van ziekenfonds: ouderen helpen met seksualiteit

Oudere leden die hulp nodig hebben om seksueel actief te zijn en daarvoor aankloppen bij een gespecialiseerde vzw, krijgen vanaf januari een deel van de kosten terugbetaald. Dat heeft het Oost-Vlaamse ziekenfonds Bond Moyson ­beslist. Een primeur. “Een moedige beslissing”, zegt seksuoloog Wim Slabbinck.

De terugbetaling voor wie aanklopt bij de vzw is ongetwijfeld het meest opvallende nieuwe voordeel voor leden van het Oost-Vlaamse ziekenfonds. De mutualiteiten pakken elk jaar uit met een reeks nieuwig­heden, en volgens sommigen voeren ze zo een bitse strijd om leden.

Maar daar heeft deze beslissing niets mee te maken, zegt Tom Bosman van Bond Moyson, dat deel uitmaakt van de socialistische mutualiteiten. “Het is onze taak de seksuele gezondheid van onze leden te bevorderen. Daarom komen we bijvoorbeeld ook tussen in de aankoop van anticonceptie.”

Seksuele gezondheid is echter meer dan het vermijden van soa’s of on­gewenste zwangerschappen. “We zien seksualiteit als een basisrecht”, zegt Bosman. “Kwetsbare groepen mogen daarbij niet uit de boot vallen.”

Concreet krijgen ouderen en mensen met een beperking 40 euro terugbetaald per consult bij de gespecialiseerde vzw Aditi. Dat consult, dat in totaal 90 euro kost, is een gesprek met een psycholoog of seksuoloog over de problemen die mensen ervaren om seksueel actief te zijn, en waarin naar praktische oplossingen wordt gezocht. Een van die mogelijke oplossingen is een regelmatig bezoek aan huis van een seksueel dienstverlener (zie kader), die tegen betaling intiem is met de persoon in kwestie. De dienstverlening wordt voor alle duidelijkheid niet terug­betaald.

De vzw Aditi is al meer dan tien jaar actief en krijgt jaarlijks meer dan 500 vragen om hulp. Drie vierde daarvan komt van mensen met een beperking, slechts 15 procent van ouderen. Toch is de nood bij ouderen groter dan het percentage doet vermoeden. “We onderschatten de mate waarin ouderen behoefte hebben aan fysiek contact”, zegt Steven De Weirdt van de vzw. “Zeker in rust­huizen is seksualiteit nog vaak een groot taboe. Er is amper privacy en het personeel weet niet hoe erover te praten. Door de prijs voor een consult te verlagen, neemt Bond Moyson een deel weg van de drempel om hulp te vragen.”

Ook voor mensen met beperking

Niet elke oudere krijgt hulp van Aditi. Het moet gaan om 65-plussers met bijkomende zorgvragen. “Door ouderdom of ziekte zijn ze niet meer in staat om zelfstandig tot seksualiteit te komen. Een bewoner van een woonzorgcentrum die niet meer mobiel is, komt dus wel in aanmerking. Een zeventiger die nog zo fit is dat hij alleen op reis kan, verwijzen we door naar het reguliere circuit.”

De nieuwe terugbetaling geldt daarnaast ook voor mensen met een beperking. “Bij hen kan onze aanpak soms ook preventief werken. Ze vermijdt frustraties en mogelijk zelfs grensoverschrijdend gedrag.”

Seksuoloog Wim Slabbinck juicht de beslissing van het ziekenfonds toe. Hij noemt ze “moedig”, en “een stap in de goede richting”. Slabbinck pleitte in het verleden al voor een terugbetaling van seksuele dienstverlening door de overheid. “Het kan best zijn dat dit bij sommigen schaamte of weerstand oproept. Maar seksualiteit maakt nu eenmaal deel uit van een kwaliteitsvol leven, ook voor ouderen die er hulp bij nodig hebben. Het is bovendien net die levenskwaliteit die in onze rusthuizen vaak te wensen overlaat. De maatschappij heeft als taak om dat te verhelpen.”

Wat doen seksuele dienstverleners?

De vzw Aditi werkt samen met zo’n 80 seksuele dienstverleners, verspreid over Vlaanderen. “Zowel mannen als vrouwen”, zegt Steven De Weirdt van de vzw. “Hun achtergrond loopt uiteen. Een kleine minderheid heeft een ver­leden in de prostitutie of als escort, maar veel vaker gaat het om mensen die uit de zorgsector komen of er nog in werken. Maar er is ook een postbode, en iemand die als HR-manager werkt.”

Er is een groot verschil tussen seksuele dienstverlening en prostitutie, zegt De Weirdt. “Onder meer omdat op elke vraag eerst een gesprek volgt met een psycholoog. We ondersteunen alleen die mensen die onmogelijk zelfstandig tot seksualiteit komen.”

De hulp die de dienstverleners bieden, va­rieert. “Het gaat niet altijd om seksuele handelingen zoals masturbatie of penetratie, al zijn die wel een mogelijkheid. Soms is er ook een educatief luik. Bij mensen met een mentale beperking bijvoorbeeld kan het nodig zijn eerst uit te leggen wat seks überhaupt is, of om samen het lichaam te verkennen.”

De dienstverleners zijn niet in dienst van de vzw maar Aditi brengt geïnteresseerden wel met hen in contact. Allemaal krijgen ze van de organisatie een op­leiding. “We hebben ook een afspraak dat ze per sessie van ongeveer een uur niet meer dan 100 euro mogen vragen.” De vzw krijgt per jaar nu al zo’n 500 nieuwe aanvragen voor seksuele dienstverlening.

INFO: Meer informatie op www.aditivzw.be