“Duizenden Belgische werklozen”, maar Proximus en Bpost besteden 1.600 jobs uit aan Indiërs

Proximus en Bpost hebben maar liefst 1.100 jobs naar India verhuisd. De telecomoperator zet daarnaast ook in Brussel nog eens 500 Indiërs aan het werk. Dat is een doorn in het oog van CD&V-Kamerlid Veli Yüksel. “Het is een makkelijke ­manier om meer winst te boeken, maar ethische waarden zijn ook belangrijk”. Zelf zeggen de overheidsbedrijven dat het vooral gaat om jobs waarvoor geen Belgen te vinden zijn.

Dat bedrijven vooral voor IT-diensten naar lagelonenlanden in Azië trekken, is een fenomeen dat al jaren trending is. Maar voor CD&V moeten overheidsbedrijven net het goede voorbeeld geven. Hij vroeg bij minister van Telecom en Post Alexander De Croo (Open VLD) cijfers op over de outsourcing van jobs, en kreeg te horen dat het bij Bpost over 200 banen gaat, bij Proximus over 900.

Veli Yüksel Foto: ISOPIX

Proximus stelt via onderaan­neming mensen tewerk in Nederland, Polen, Oekraïne, Griekenland en Israël, maar bij beide bedrijven gaat het toch vooral over India. Daarnaast zijn in de Proximus­­­-toren in Brussel nog eens 500 Indiërs aan de slag om software te ontwerpen. Volgens Veli Yüksel en Jean-Pierre Nyns – ACOD-vakbondsman bij Bpost – worden die mensen vaak na drie maanden alweer afgelost. “Ik hoor zelfs dat sommigen hier met een toeristenvisum komen. Als dat zo is, kan het zeker niet door de beugel”, zegt Yüksel.

De CD&V’er vindt vooral dat de overheidsbedrijven veel meer moeite moeten doen om Belgen aan te werven. Dat er hier duizenden werklozen zijn en Proximus en Bpost werk uitbesteden, noemt hij onbegrijpelijk. “1.100 mensen: dat is al geen kleine kmo meer, dat is een groot bedrijf. Dit is kiezen voor de makkelijkste oplossing omdat het nu eenmaal goedkoper is en de werkomstandigheden in het buitenland soepeler zijn.”

Zeven dagen op zeven

Minister De Croo laat weten dat de regering bij Bpost en Proximus al lang geen vinger in de pap meer heeft. “Elk bedrijf beslist zelf of het bepaalde taken laat uitvoeren door eigen personeel of door een ander bedrijf”, laat hij weten via zijn woordvoerder. Toch wil CD&V dat De Croo in het nieuwe beheerscontract met beide bedrijven hierover regels laat op­nemen.

Ook de vakbonden hekelen de gang van zaken. Bij Bpost aanvaardden ze de outsourcing met lange tanden, maar volgens Nyns is het tijd om het tij te keren. Bert Cooremans, ACV’er bij Proximus, heeft het over een probleem van sociale dumping. “De Indiërs verblijven hier in een kamertje en werken zeven dagen op zeven. We verstaan hen ook niet goed. Met hun keuken-Engels is er een serieuze taalbarrière.”

Bpost wijst erop dat de outsourcing vorig jaar al werd uit­gevoerd en dat dat werk al sinds jaar en dag werd uitbesteed. “Het gaat maar om een klein stukje van de IT-afdeling, en sindsdien is er niets meer uit­besteed”, zegt woordvoerster Barbara Van Speybroeck.

Bij Proximus, waar 12.500 mensen werken, is te horen dat er gewoon niet genoeg Belgen te vinden zijn op de arbeidsmarkt. “In India studeren elk jaar 20.000 hoogopgeleide in­ge­nieurs af. Wij investeren overigens elk jaar 1 miljard euro, geld dat grotendeels de tewerkstelling in België ten goede komt”, luidt het. Volgens Cooremans beseft de Proximus-top echter meer en meer dat het outsourcen geen wonderoplossing is. Het bedrijf neemt zich daarom voor om de praktijk elk jaar met 1 procent terug te schroeven. Een belofte die wellicht in de nieuwe cao terechtkomt.