Steph is vijftig, maar waagt zijn kans in talentenjacht: “Ik schrok toen mijn naam tussen de geselecteerden stond”

Sint-Niklaas / Opwijk - Sint-Niklazenaar Steph Van Uytvanck is geselecteerd voor Humo's Rock Rally, maar hij heeft momenteel niet eens een band. Hij heeft nog drie weken om te beslissen of hij met een nieuwe band of solo als singer-songwriter op het podium van de eerste voorronde in Opwijk stapt.

Nadat hij in drie vorige edities als muzikant op het podium heeft gestaan met Charlie Jones’ Bigband, Flipside en Julez, mag Steph Van Uytvanck het nu zelf gaan uitleggen op de Rock Rally.

“Met mijn 50 jaar ben ik wellicht een van de oudste singer-songwriters ooit die de selectie van deze vooral op nieuwe muziekjes geënte wedstrijd haalt. Omdat ik al mijn demo's zelf inspeel, heb ik ook niet direct een band voorhanden om de klus te klaren. Of ik solo ga of voor een band kies, heb ik nog niet uitgemaakt. Het in elkaar steken van een band en vooral als je het goed wil doen, gaat niet zomaar. De kans is dus groot dat ik op m'n eentje ga, vergezeld van mijn piano, een loop station en wat neveneffecten”, denkt de artiest.

Steph Van Uytvanck treedt de jongste jaren steeds meer uit de schaduw. Hij werkte eerder mee aan verscheidene Wase bands en was zelfs de oprichter van de regionale Lawijtstrijd.

In 2014 haalde hij de liveshows van ‘The Voice van Vlaanderen’ en een jaar later verscheen hij als harmonicaspeler op het podium van ‘Belgium's Got Talent’. Als muzikant speelde hij als harmonica-virtuoos samen met onder meer Toots Thielemans en stond hij in de Duitse versie van Night of The Proms. En nu is er dus de Rock Rally.

Inschrijving al vergeten

“Ik heb met veel plezier mijn medewerking verleend aan tal van bekende en minder bekende artiesten. Toch heeft elke muzikant de drang om zo nu en dan ook eens zijn eigen muzikale verhaal te vertellen, zeker als je zoals ik veel songs schrijft en beleeft. Ik was eigenlijk al vergeten dat ik me voor de Rock Rally had ingeschreven. Het was dan ook even schrikken toen ik mijn naam bij de honderd geselecteerde bands zag staan. Maar we zien wel hoe het loopt”, klinkt de nuchtere reactie van Steph, die nu regelmatig optreedt met Tars Lootens.