Sint-Truiden - Een postbode met rondes in Nieuw Sint-Truiden is met onmiddellijke ingang geschorst nadat aan het licht kwam dat hij verschillende poststukken niet had afgeleverd. Een aantal bewoners, die al bij Bpost hadden geklaagd over brieven die niet waren bedeeld, kon foto’s nemen van postzakken die meerdere dagen onaangeroerd bleven staan.

Enkele bewoners wachtten tevergeefs op een document van hun verzekeraar. Maar die hield vol dat de brief al was opgestuurd. Een rondvraag in de buurt leerde dat er wel vaker brieven laat of niet besteld ...