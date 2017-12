KV Kortrijk is verbaasd: “Oerwoudgeluiden? Agbo is toch zelf begonnen?”

Een gefrustreerde Agbo keilde een flesje water terug de tribune in. “Hij was beter gewoon naar de kleedkamers gestapt.” Foto: BELGA

De heisa na de uitsluiting van Standard-speler Uche Agbo op Kortrijk dreigt meer dan één staartje te krijgen. Vooreerst maakte scheidsrechter Nathan Verboomen een rapport op van “alle feiten na de rode kaart.” En de Kortrijkse politie onderzoekt de beelden naar mogelijke agressie en racisme. KVK legt alle schuld bij de Nigeriaan.

Meer wil ref Verboomen er niet over kwijt, maar er waren nogal wat feiten. Agbo, die drie minuten lang weigerde van het veld te gaan; de Kortrijkse fans, die hem met (veel) bekertjes bier en flesjes water bekogelden en (volgens Standard) racistische oerwoudgeluiden produceerden; Agbo, die reageerde door wild een flesje water in het publiek terug te gooien en de fans een middenvinger toonde; gevolgd door gezangen van de KVK-supporters Des Wallons, c’est du kaka.

Het rapport van Verboomen gaat nu naar de Geschillencommissie, wellicht komt de zaak volgende week voor. Er wacht Agbo hoogstwaarschijnlijk een zwaardere schorsing dan één speeldag voor een tweede gele kaart én KV Kortrijk krijgt wellicht een zware boete. Maar er kan ook een gerechtelijke staart volgen. Al is er geen klacht over racisme of agressie ingediend, de voetbalcel van de Kortrijkse politiezone Vlas heeft in samenwerking met Binnenlandse Zaken wel een onderzoek gestart. Beelden moeten uitwijzen of supporters en/of speler daden van agressie of racisme verrichtten.

Bij Kortrijk wijzen ze in eerste instantie naar Agbo als de grote schuldige. “We keuren de reactie van onze fans – allez, hopelijk van enkelen maar – natuurlijk af”, aldus algemeen manager Matthias Leterme. “Maar vooreerst hoorde ík geen oerwoudgeluiden en zag ik vooral hoe Agbo en ook Pocognoli, ostentatief met zijn hand achter zijn oor, bij de ref (de Standard-aanvoerder wilde Verboomen attent maken op het racistische geroep, nvdr.) onze supporters provoceerde. Indien Agbo gewoon over het veld naar de kleedkamers was gestapt, was er niets gebeurd.”

Plakband op de mond

Dat er nog een proces-verbaal dreigt, vindt Leterme verbazend: “Heeft de politie niets anders te doen?”De club is ook niet van plan zijn supporters te heropvoeden. “We kunnen die enkelingen toch geen plakband op de mond leggen?”

Standard verwoordde in een persbericht wel zijn verontwaardiging. “We veroordelen met klem de houding van individuen wiens ontoelaatbare gedrag in strijd is met de waarden die verdedigd worden door onze club en de Jupiler Pro League. Onze club is van plan dit aan te halen bij de bestuurlijke instanties zodat communautaire, racistische en xenofobe gezangen definitief uit onze stadions gebannen worden.”