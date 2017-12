Komen Eten bij Anderlecht: wij keken mee tijdens de eerste kookles van de paars-witte beloften

Voor sfeer en gezelligheid? Een dikke 10. Voor het eten… toch een verdienstelijke 7. Anderlecht laat zijn beloften allerlei cursussen volgen zodat ze hun vrije tijd naast het voetbal nuttig invullen en ze niet evolueren tot hangjongeren. Zelf mochten wij mee naar de kookles van de U21 voor een gezond ontbijt. “Wij zijn de nieuwe mannen.”

Boem. Het ei in de microgolf ontploft en eigeel en eiwit druipen langs de wanden van de oven. Olivier Dhauholou en Yamadou Touré, twee Afrikaanse spelers, kijken beteuterd, want het is al de tweede ...