AA Gent en Anderlecht azen op Belgische spits van Wolfsburg

In hun zoektocht naar een nieuwe spits hebben zowel AA Gent als Anderlecht geïnformeerd naar Landry Dimata (20). Die verzamelde na zijn zomertransfer te weinig speelminuten bij Wolfsburg en ziet een uitleenbeurt wel zitten. Helaas is zijn werkgever een verhuur veel minder genegen.

Landry Dimata ontbolsterde vorig seizoen bij KV Oostende en werd voor 11 miljoen (+ bonussen tot 17 miljoen) weggekaapt door Wolfsburg. Bij de Volkswagenclub kwam de spits tot nu toe echter niet verder dan zes basisplaatsen en vijf invalbeurten zonder één goal of assist. Dimata speelde er ook vaak op de flank omdat de Wolven met Mario Gomez en Divock Origi al twee ervaren targetaanvallers hadden.

Dat is ook AA Gent en Anderlecht niet ontgaan. Bij de Buffalo’s wil trainer Yves Vanderhaeghe nog een grote, stevige spits en zijn troef is dat hij de coach was die Dimata lanceerde bij KVO. De voorbije dagen werd Gent wel in verband gebracht met Rangelo Janga – een 25-jarige spits van Trencin die al medisch gekeurd werd – maar hij is slechts één van de opties. Dimata heeft niet alleen het voordeel van zijn talent, maar ook dat hij Belg is. De Gentenaars lopen niet dik in de voetbalbelgen.

Een hereniging Dimata-Vanderhaeghe wordt dus onderzocht, maar ook een reünie Dimata-Coucke is niet uitgesloten. Anderlecht speurt namelijk ook naar een spits omdat het Harbaoui (Zulte Waregem?) en Beric (Saint-Etienne) van de hand zal doen.

Wolfsburg nieuwe spits?

Paars-wit zag – op advies van de coach? – al af van Richmond Boakye van Rode Ster en wellicht ook van Aleksandar Mitrovic van Newcastle, maar Hein Vanhaezebrouck ziet wel iets in Landry Dimata. Tot vorig seizoen droomde de belofte ook van het WK in Rusland en wie weet kan Dimata die droom via een Belgische uitleenbeurt alsnog verwezenlijken.

De 20-jarige spits moet dan wel rekenen op medewerking van Wolfsburg en daar knelt het schoentje. De Wolven verkochten onlangs de 71-voudige Duitse international Mario Gomez voor 3 miljoen aan Stuttgart, waardoor Dimata een plaatsje opschoof in de spitsenrangorde. Voor zich moet hij wel nog Rode Duivel Divock Origi dulden.

Zolang Wolfsburg geen nieuwe spits haalt – en dat is het voorlopig niet van plan – mag Dimata niet vertrekken. De Duitsers willen hun dure investering na zes aanpassingsmaanden nog niet aan de kant schuiven en hem aan zijn contract tot 2022 houden.

Al kan die mening tegen de Bundesliga-hervatting op 14 januari alweer veranderd zijn. Vraag is of AA Gent en Anderlecht zo veel geduld willen uitoefenen.