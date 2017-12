Bondscoach Martinez zegt (voorlopig) neen tegen aanbod uit Premier League

Bondscoach Roberto Martinez kreeg een voorstel om trainer te worden van Swansea, maar bedankt voorlopig voor een terugkeer naar de Premier League. Martinez wil eerst het WK spelen met België en pas daarna nadenken over een nieuw avontuur in Engeland.

De 44-jarige Martinez begon in 2007 zijn trainerscarrière bij Swansea en promoveerde met de club van de Engelse League One (derde klasse) naar het Championship. Intussen speelt Swansea in de Premier League, maar zit het in moeilijke papieren. Het staat allerlaatste en ontsloeg eerder deze maand manager Paul Clement.

In de plaats van Martinez werd gisteren Carlos Carvalhal voorgesteld als trainer. De Portugees zat tot voor kort bij Sheffield Wednesday en tekende tot het einde van het seizoen met een optie op een bijkomend jaar. Mogelijk houdt hij de bank warm voor Martinez, al zal Swansea zich dan wel moeten handhaven in de Premier League. Martinez gaf al aan niet veel trek te hebben in een job in tweede klasse.