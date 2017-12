CLUBNIEUWS. Club en Gent informeren naar smaakmaker van Antwerp, Roemeen aangeboden bij Anderlecht

Verliest Antwerp straks één van zijn smaakmakers? AA Gent en Club Brugge hebben bij alvast geïnformeerd of het mogelijk is om Ivo Rodrigues in januari over te nemen. Anderlecht zoekt naar een centrale verdediger, liefst een linksvoetige die ook als linksback kan fungeren. In dat dossier werd een Roemeen aangeboden. Waasland-Beveren sprak de voorbije dagen met verschillende trainers, onder meer met Vermant en Hyballa, maar een beslissing viel er nog niet. Uw clubnieuws van de dag.

ANTWERP. Club Brugge en AA Gent informeren naar Rodrigues

AA Gent en Club Brugge hebben bij FC Porto geïnformeerd of het mogelijk is om Ivo Rodrigues in januari over te nemen. De Portugese topclub verhuurt de flankaanvaller aan Antwerp en daar maakte hij indruk met onder andere drie goals in vijftien optredens.

Rodrigues heeft een afkoopsom van 30 miljoen euro, maar zo veel moet hij zeker niet kosten. In Portugal is het verplicht om een afkoopsom in een contract op te nemen en vaak ligt die zo hoog dat niemand die prijs wil betalen. Porto wil tussen de 1 en 2 miljoen euro vangen voor Rodrigues. Al moet er ook een som aan Antwerp betaald worden als Club of Gent hem al in januari willen. De Great Old heeft een huurovereenkomst tot einde dit seizoen en daarin is geen clausule voor een vervroegde terugkeer opgenomen.(gegy)

Foto: Mikel Trigueros / Urbanandsport / Cordon Press / Cordon Press

ANDERLECHT. Roemeense verdediger aangeboden

Anderlecht zoekt naar een centrale verdediger, liefst een linksvoetige die ook als linksback kan fungeren. In dat dossier werd de Roemeen Alin Tosca (25) opnieuw aangeboden. Die werd indertijd al geopperd door René Weiler en Tosca’s entourage doet nu een nieuwe poging om RSCA te overtuigen. Maar Tosca ligt nog tot 2021 vast bij het Spaanse Real Betis, dat 1 miljoen euro voor hem betaalde aan Steaua, maar de tienvoudige Roemeense international zit te vaak op de bank.

Niklas Hult (27), de Zweedse linkerflankspeler die ook al gelinkt werd aan Anderlecht, wil zijn contract opzeggen bij Panathinaikos, dat financiële problemen heeft. Zijn makelaar hoorde evenwel nog niets van paars-wit, wel van Olympiakos, PAOK en twee Turkse clubs. (jug)

Ferrera bijna van Anderlecht naar Oeganda

Opvallend bericht uit Afrika. Oeganda had Emilio Ferrera (50, foto) op zijn shortlist staan om bondscoach te worden. De Oegandezen kozen finaal voor de Fransman Sébastien Desabre, maar hun interesse was toch opmerkelijk.

Emilio Ferrera is sinds dit seizoen werkzaam bij de jeugdopleiding van ­Anderlecht. Al werd zijn officiële functie daar al enkele keren bijgesteld. Eerst was hij coördinator van de hele jeugdopleiding om bij elke ploeg dezelfde trainingsmethodes te installeren – de trainer van de trainers dus – maar zijn integratie verliep niet zo gemakkelijk en ondertussen legt Emilio Ferrera zich nog uitsluitend toe op de paars-witte U21.(jug)

WAASLAND-BEVEREN. Gesprekken met Vermant en Hyballa

Waasland-Beveren sprak de voorbije dagen met verschillende trainers, maar een beslissing viel er nog niet. Ten laatste volgende week vrijdag hoopt het een nieuwe coach voor te stellen. Een van de kandidaten is Sven Vermant (44). De beloftentrainer van Club zat afgelopen weekend samen met het bestuur. Peter Hyballa (42), de Duitser die vorig jaar werd ontslagen bij NEC, werd vorige week vrijdag op de Freethiel gesignaleerd tijdens de wedstrijd tegen Oostende. Karel Fraeye, en Ivan Vukomanovic werden gepolst, maar die worden het in principe niet.(whb, bla)

CLUB BRUGGE. Mera op weg naar KV Mechelen

Club Brugge staat op het punt German Mera te verhuren aan KV Mechelen. De 27-jarige Colombiaanse verdediger, die in de zomer overkwam van Deportivo Cali, kwam door de stevige concurrentie achterin nog maar twee keer in actie, op Kortrijk en Oostende. Hij maakte meteen zijn reputatie als krachtpatser waar, maar kon niet helemaal overtuigen. Malinwa heeft na het uitvallen van Seth De Witte nood aan een extra linksvoetige verdediger en kan Mera dus goed gebruiken.

KV Mechelen legde ook de 18-jarige flankaanvaller Abou Ouattara vast. Hij is na Hassane Bandé vorige zomer en Trova Boni (18) vorige week de derde Burkinees die van Salitas FC komt. Ouattara was in de zomer op weg naar Lokeren, maar tekende voor 3,5 jaar bij KV. Antwerp-winger Joeri Dequevy werd ook al gepolst, maar Antwerp laat hem nog niet zomaar gaan. (dvd, jve)

KV OOSTENDE. Twee oefenwedstrijden tijdens stage

Op 6 januari vertrekt KV Oostende op stage naar het Spaanse Murcia. Tijdens de oefenstage verblijft KVO in La Torre Golf resort en speelt het twee oefenwedstrijden. Op maandag 8 januari speelt Oostende tegen Stuttgart en op woensdag 10 januari is FC Erzgebirge Aue, een Duitse tweedeklasser, de tegenstander. Alle tickets en abonnementen voor de inhaalwedstrijd tegen Genk op 16 januari om 20.30 uur blijven geldig. Supporters die niet aanwezig kunnen zijn, hebben recht op een ticket voor een wedstrijd tegen Kortrijk, Lokeren, STVV of een Play-Off wedstrijd. Als ook dat niet lukt, wordt de waarde omgezet in een tegoed op een consumptiekaart. (jve)

ZULTE WAREGEM. Olayinka en Walsh kennen vandaag hun strafmaat

Zulte Waregem verschijnt vandaag voor de Geschillencommissie met Walsh en Olayinka. De strafmaat na hun uitsluiting tegen Charleroi zal dan in eerste aanleg bepaald worden. Na de vakantie trekken de spelers naar jaarlijkse gewoonte op stage naar Marbella. Het is nog niet duidelijk wie allemaal het vliegtuig zal opstappen. Dury hoopt alvast om alle nieuwkomers te kunnen meenemen. Leali, Reichert, Bala, Castanos, Severin en Madu ­blijven waarschijnlijk achter in België en ­zullen met de beloften moeten trainen. Zij mogen Essevee zo snel mogelijk verlaten.(kv)