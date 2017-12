Alli wèèr in opspraak nadat hij eerder twee Belgen te grazen nam met horrortackles: “Zo’n dingen horen erbij”

Tottenham Hotspur-middenvelder Dele Alli is nog maar eens negatief in de aandacht gekomen met een roekeloze tackle. Deze keer was Burnley-verdediger Charlie Taylor het slachtoffer. Alli, het grootste talent van WK-tegenstander Engeland, nam enkele weken geleden ook al Kevin De Bruyne te grazen en kreeg begin dit jaar rechtstreeks rood voor een aanslag op de knie van AA Gent-middenvelder Brecht Dejaegere. “Deze dingen horen erbij”, aldus Alli in de Engelse pers.

Zelfs in Engeland, waar ze toch wat gewoon zijn, gaan nu stemmen op dat Alli “een agressieve speler” is. De Engelse krant The Daily Mail stelt dat Alli voor een tweede keer op enkele weken tijd aan een rechtstreekse rode kaart ontsnapte nadat hij eerder ook al niet uitgesloten werd voor zijn afschuwelijke overtreding op De Bruyne.

Dele Alli is at it again. What a horrible tackle on Charlie Taylor. For some reason, frankly due to his English’s young starlet status we ignore the very reality that he is a dirty footballer. With his catalog of tackles, he’s becoming Joey Barton’s heir. pic.twitter.com/UuHtUuaBqM — Adam Joseph (@AdamJosephSport) 24 december 2017

Dat hij nog maar eens in opspraak kwam omwille van een vuile fout, kon Alli achteraf maar weinig deren. “Ach, mensen kunnen zeggen wat ze willen”, reageerde hij. De middenvelder had zo zijn eigen mening over zijn laatste tackle. “Taylor en ik gingen allebei op dezelfde manier naar de bal, de scheidsrechter heeft zijn beslissing gemaakt en zo is het nu eenmaal. Deze dingen horen erbij in het voetbal.”

Foto: REUTERS

Nochtans had de ster van de Spurs net na de rode kaart voor zijn aanslag op de knie van Gent-speler Brecht Dejaegere gezegd dat hij zijn lesje geleerd had. “Dat was een verschrikkelijk moment voor mij. Ik was opgelucht dat hem niets overkomen was”, zei hij toen. “Ik vind niet dat ik nu minder agressief moet gaan spelen, maar ik moet wel werken aan mijn reacties in bepaalde situaties.”