Vader Hazard: “Eden verlengt contract bij Chelsea niet om te kunnen inspelen op interesse van Real Madrid”

Eden Hazard heeft een contractverlenging bij Chelsea naast zich neergelegd omdat hij hoopt gevolg te kunnen geven aan de interesse van Real Madrid. Dat zegt vader Thierry Hazard in de kranten van Sudpresse.

De flirt tussen Eden Hazard en Real Madrid doet al jaren de ronde. Trainer Zinedine Zidane zei al meermaals dat hij fan is van de Rode Duivel en de liefde bleek wederzijds. Hazard sprak in het verleden al zijn bewondering uit voor de Koninklijke, die drie van de laatste vier edities van de Champions League won. Zo bevestigde hij in onze krant dat hij een aanbieding van Real zou bestuderen, mocht die er komen. “Ik denk dat elke voetballer dat zou doen”, zei hij toen.

Maar als we Thierry, de vader van Eden, mogen geloven, is Eden nu een stapje verder gegaan. “Eden heeft een contractverlenging geweigerd om eventueel gevolg te kunnen geven aan de interesse van Real Madrid, waar hij zichzelf wel ziet spelen. Maar op dit moment is er helemaal geen contact”, citeert Sudpresse de vader van Hazard enkele dagen voor de opening van de transfermarkt.

Het is de eerste keer dat de entourage van Hazard toegeeft dat de Rode Duivel wel oren heeft naar een transfer. Hazard heeft nog een contract tot 2020 bij Chelsea.

Foto: Photo News

Real gelinkt aan grote inkomende transfers

De afgelopen weken was er al aardig wat speculatie over een transfer van Hazard naar de Spaanse hoofdstad. De Madrilenen zouden nog eens ouderwets willen uithalen op de transfermarkt. Afgelopen zomer lieten Los Blancos immers spelers als Alvaro Morata, James Rodriguez en Pepe vertrekken zonder grote namen in de plaats te halen.

Bovendien loopt het dit seizoen niet meteen op wieltjes voor Real. In de competitie telt het al veertien punten achterstand op Barcelona na de verloren Clasico (0-3) en in de Champions League moest het de groepswinst aan Tottenham Hotspur laten.