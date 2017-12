Aanslagpleger op Duits partijbureau was kwaad over bevolkingsbevraging

De 58-jarige man die op kerstavond in Berlijn met zijn auto opzettelijk inreed op het hoofdkwartier van de sociaaldemocratische partij SPD, deed dat uit ontevredenheid over de jaarlijkse bevolkingsbevraging.

Duitsland voert al sinds 1957 jaarlijks een bevolkingsbevraging uit, waarbij ongeveer 830.000 mensen uit ongeveer 370.000 gezinnen vragen voorgeschoteld krijgen over hun leefomstandigheden. Volgens het gerecht was de man kwaad dat hij was geselecteerd om deel te nemen aan de enquête. Hij had al een boete gekregen en dreigde opgepakt te worden voor het niet gehoorzamen aan een gerechtelijk bevel nadat hij zijn medewerking aan het onderzoek weigerde.

De onwillige vijftiger reed zondagavond rond middernacht in op de toegangsdeuren van het Willy-Brandt-Haus. Hij raakte daarbij gewond aan het hoofd en werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. In de auto brak een brand uit, maar die werd onmiddellijk gedoofd door de sprinklerinstallatie van het gebouw. In de wagen vond de politie meerdere jerrycans benzine en flessen met aansteekvloeistof.