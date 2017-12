CD&V-voorzitter Wouter Beke in discussie over ontslag Theo Francken: “Een CD&V’er zou nu niet aanblijven.”

De storm rond staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken is nog niet gaan liggen. CD&V-voorzitter Wouter Beke suggereert vrijdag zelfs dat het niet onlogisch is als de N-VA’er zou opstappen. “Een CD&V’er zou nu niet aanblijven”, bevestigt hij aan onze redactie.

Francken lag de afgelopen dagen stevig onder vuur vanwege de Soedanezen-kwestie. Teruggestuurde gevluchte Soedanezen verklaarden mishandeld te zijn, nadat ze door België werden gerepatrieerd. Daarop verklaarde Francken dat er geen repatriëringen meer gepland stonden naar Soedan. Dat bleek echter niet het geval: er was toch nog een plan om een Soedanees terug te sturen, maar de staatssecretaris had die vlucht tijdelijk opgeschort.

Beke tilt daar zeer zwaar aan, zegt hij in De Ochtend op Radio 1. “Er zijn een aantal dingen gebeurd die toch zelden gezien zijn”, klinkt het. “Wanneer verklaringen worden afgelegd in het parlement die niet conform de waarheid zijn, waarbij een aantal dingen worden verhuld, om dan te zeggen: ‘het is een communicatielijn die wordt aangehouden’, is dat toch wel een probleem.”

Ontslag

Volgens de CD&V-voorzitter zou het dan ook niet vreemd zijn als de staatssecretaris de eer aan zichzelf houdt en ontslag neemt, zoals eerder partijgenoten van Beke dat deden. “Maar dat is een kwestie van persoonlijke deontologie. Ik zeg alleen maar dat mensen hun eigen conclusies moeten trekken.”

Marc Dutroux. Foto: BELGA/AFP

Wouter Beke zegt dat een CD&V’er nu niet zou aanblijven. In het verleden hebben CD&V-ministers minder lang gedraald om ontslag te nemen. Onder andere Stefeen Declerk in 1998. Declerk was toen minister van Justitie in de regering Dehaene II. Op 23 april 1998 kon de kindermoordenaar Marc Dutroux kortstondig ontsnappern uit het gerechtsgebouw in Neufchateau. Justitieminister Stefaan Declerck De Clerck nam toe samen met toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Vande Lanotte ontslag.

Ook de CD&V’ers Yves Leterme en Jo Vandeurzen stapte in 2008 op naar aanleiding van het Fortis-dossier. “Achteraf bleek dat ze alles correct gedaan hebben”, zegt Beke daarover. “Maar je geloofwaardigheid is je belangrijkste goed. Als die wordt aangetast moet je daar als politicus conclusies aan verbinden.”

Foto: BELGA

Persoonlijk incasseringsvermogen

In 2013 nam Steven Vanackere ontslag. Vanackere was in 2011 minister van Financiën geworden in de regering-Di Rupo. Hij nam op 5 maart 2013 ontslag. Vanackere was in een lastig parket terechtgekomen door een dossier over een link tussen ACW, waar hij lid van is, en Belfius. Die bank was sinds twee jaar in handen van de overheid. Vanacker zei dat hij altijd ter goeder trouw had gehandeld. Maar er waren suggesties van het tegendeel en die gingen Vanackeres “persoonlijke incasseringsvermogen te boven”. Hij nam ontslag en werd dezelfde dag nog vervangen door Koen Geens.

Kritiek op De Wever

Beke haalde ook nog uit naar een partijgenoot van Francken, N-VA-voorzitter Bart De Wever. “Als ik een burgemeester zou zijn met op 15 kilometer van mijn stad een kerncentrale die een potentieel risico betekent voor al mijn inwoners, en ik zie tegelijk een grote consensus om te kijken naar alternatieven, dan zou ik de risico’s wegnemen en naar duurzame alternatieven gaan.”

De Wever wil de kerncentrales langer open houden, hoewel de sluiting in 2025 vastligt in een wet en werd herbevestigd in het energiepact. Als alle kerncentrales dicht gaan, rijzen er volgens N-VA problemen voor de bevoorradingszekerheid en de betaalbaarheid van elektriciteit. De Wever wil met de verlengde levensduur naar de verkiezingen van 2019 trekken.

“Uiteraard is dat een probleem”, reageerde Wouter Beke vrijdag. “Omdat het uiteindelijk leidt tot een totale chaos op het vlak van onze energievoorziening.”

In het energiepact hebben de vier energieministers van ons land alternatieven uitgewerkt om de voorziening in de toekomst te garanderen. “In de federale kern is daarna om extra cijfers gevraagd”, aldus Beke. “Daar zijn werkgroepen nu voor aan de slag. Er is in die kern ook gevraagd of er iemand de beslissing van 2015 (over de sluiting in 2025, red.) in vraag stelt. Daarop was het antwoord ‘neen’.”

“Ik zou als burgemeester de consensus te baat nemen, in plaats van te blijven vasthangen aan centrales die niet van deze tijd zijn”, besloot de CD&V-voorzitter.