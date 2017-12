Personeel Lidl mag zelf zijn uren kiezen

Een gesprek met iemand van het management van Lidl en een ontmoeting met buitenlandse collega’s bracht Liesbeth De Meyer op ideeën. Wat kon zij als storemanager nog meer doen om de work-life balance van haar medewerkers te verbeteren? De oplossing: laat mensen zelf hun werktijden kiezen. En het werkt.

Als storemanager in de Lidl-vestiging van Lochristi heeft Liesbeth veertien vaste medewerkers die met en voor haar werken, en daar komen nog twee jobstudenten bij. “Die krijgen allemaal een week de tijd om voor de vier weken erna de uren in te vullen waarop ze het liefst willen werken”, vertelt ze.

Opmerkelijk: in de meeste gevallen kan Liesbeth ook de werktijden aanbieden die haar collega’s vragen. “Toen ik ermee begon, zag ik veel verbaasde gezichten. ‘Gaat je dat ooit lukken?’, vroegen sommigen.” Ja dus.

“We hanteren wel enkele spelregels”, stelt ze. “Niet werken op zaterdag, wat voor ons als Lidl eigenlijk onvermijdelijk is, gebeurt steeds in overleg. En mensen kiezen nooit telkens dezelfde vrije dag. Zo vermijden we dat iemand een vaste vrije dag zou claimen”, weet Liesbeth. “Ten derde doet iedereen minimaal twee keer een vroege shift en ook minimaal twee keer een late shift”, klinkt het. Maar binnen dat speelveld kan iedereen kiezen.

Opmerkelijk is dat het initiatief helemaal op het niveau van de vestiging in Lochristi is uitgedokterd. “Onze mensen vinden het fantastisch. Met dit systeem kan iemand, die bijvoorbeeld zondagavond iets heeft gepland, ervoor kiezen om niet op maandagmorgen te werken. Zo heb ik bij mijn mensen een voetbalsupporter van Waasland-Beveren, die zijn planning zodanig invult dat hij altijd naar de wedstrijden van zijn team kan gaan kijken”, vertelt ze. “En je leert je mensen ook beter kennen. Mensen reageren aangenaam verrast als ik vraag hoe het verjaardagsfeestje was. Of als ik ze succes wens bij de notaris voor de aankoop van hun huis. Omdat ze dit zelf hadden genoteerd op hun aanvraagpapier.”

