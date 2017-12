Man probeert om meisje (8) te ontvoeren, tot iemand toevallig voorbijwandelt

Het moet zowat de grootste nachtmerrie zijn die ouders kunnen meemaken: een ontvoering van hun zoon of dochter. Het overkwam ook bijna deze moeder uit de Australische stad Brisbane. Toen ze donderdag samen met een van haar kinderen uitstapte aan een hotel, merkte ze niet op dat haar tweede kind op de achterbank net niet werd ontvoerd.

De beelden werden vrijdag openbaar gemaakt door de politie van Queensland. De dame had haar wagen geparkeerd aan de achterkant van Emerald Hotel om enkele kinderen naar huis te brengen na een verjaardagsfeestje. Een van haar kinderen stapte met de vrouw mee, maar in de tussentijd bleef haar tweede kind, een meisje van acht jaar, op de achterbank zitten. Toen de bestuurder van een Toyota Hilux dat in de gaten kreeg, ging hij over tot actie.

De man, volgens de beschrijving van de politie een dertiger met een baard, stapte richting de wagen, opende een van de autodeuren en probeerde om het kind vast te grijpen. Gelukkig mislukte zijn ontvoering door wat toeval. Net op dat moment stapte immers een manager van het hotel langs de wagen, waardoor de man geen andere keuze had dan terug richting zijn wagen te stappen alsof er niks aan de hand was. Ook het geschreeuw van het meisje zou volgens de politie geholpen hebben om een drama te vermijden.

Met de videobeelden hoopt de politie om de dader zo snel mogelijk op te kunnen sporen. Inspecteur Luke Peachey spreekt alvast over een zeer verontrustend incident. “Houd jullie kinderen goed in het oog, aangezien er jammer genoeg mensen zijn die zulke misdaden plegen”, laat hij nog weten.