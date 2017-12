KV Oostende nipt gebuisd na heenronde vol ups en downs: op zoek naar duidelijkheid en voltreffers

Het tweede deel van 2017 werd geen vervolg op het feestelijke eerste deel voor KVO. De nodige pech in acht genomen, staat Oostende pas dertiende met amper 22 punten en is het uitgeschakeld in de beker. Het zag Vanderhaeghe vertrekken en ook Coucke zwaait af in maart, dus de eerste helft van 2018 wordt cruciaal. Zowel in de bestuurskamer als tussen de lijnen zijn er duidelijkheid en constanten nodig.