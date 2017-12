Doemjaar of Mechelse lente? Eerste maanden van 2018 beloven cruciaal te worden voor KV Mechelen

Het goede voornemen van KV Mechelen voor 2018? In eerste klasse blijven. Met een krappe voorsprong van twee schamele puntjes op rode lantaarn Eupen en met nog negen speeldagen te gaan trekt KV bibberend het nieuwe jaar in. Wordt 2018 een doemjaar voor Malinwa of volgt er na de winterstop een Mechelse lente?