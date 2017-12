Jelle Van Damme droomt met Antwerp al van mogelijke Play-off 1: “Moeilijk om ons nu nog weg te steken”

Antwerp vermorzelde Sint-Truiden op het eigen Stayen met 0-3 en duikt zo de winterstop in op plaats vier. De Great Old blijft zo in poleposition voor Play-off 1, wat niemand na de promotie had verwacht. Ook Jelle Van Damme niet. De ex-Rode Duivel laat zijn licht schijnen over het huzarenstukje dat op de Bosuil werd neergezet.