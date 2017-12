Politie zoekt man die goudstaven aan- en verkoopt en zich Costa noemt

Op vraag van de onderzoeksrechter van Luik, verspreidt de politie volgend opsporingsbericht :

In het kader van een gerechtelijk onderzoek wensen de speurders deze man (zie foto) te identificeren. Hij wordt gezocht voor oplichting, type rip-deal, bij de aan- en verkoop van goudstaven. Hij gebruikt een valse identiteit en werkt onder de naam “Costa”.

Hij is tussen de 40 en 45 jaar oud en hij is een zuiders type. Hij is struis gebouwd, heeft een kaalgeschoren hoofd en draagt een baard. De man verblijft vaak in de regio rond Luik en Brussel.

De onderzoekers zijn op zoek naar getuigen die deze man kunnen identificeren of die eventueel opgelicht werden door deze man.

Herkent u deze persoon of hebt u meer informatie over deze feiten, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800 30 300. 0f U kan getuigen via opsporingen@police.belgium.eu U kan het bericht nalezen op www.politie.be.