Everton heeft bijna oplossing beet voor de grote leegte die Romelu Lukaku achterliet

Romelu Lukaku verkaste in juli van Everton naar Manchester United voor 85 miljoen euro, het hoogste bedrag ooit betaald voor een Belgische speler. De kassa rinkelde bij Everton, maar de ploeg uit de Premier League bleek geen vervanger binnen te (kunnen) halen voor hun beste speler. Bijna een half jaar en een rampzalig seizoenbegin later hebben de Toffees (eindelijk) beet: volgens verscheidene Engelse media legt het zo’n 30 miljoen euro neer voor de Turks-Duitse spits Cenk Tosun van Besiktas.

Door het afhaken van hun voornaamste transfertargets kreeg de jonge spits Dominic Calvert-Lewin volop zijn kans bij de Toffees, maar de Engelse jeugdinternational is ondanks zijn sterke presence nog geen afgewerkt product. Na de winter lijken hij en Wayne Rooney nu het gezelschap te krijgen van de 26-jarige Cenk Tosun van Besiktas. Everton zou zo’n 30 miljoen euro neerleggen voor hem. Besiktas is wel nog actief in de Champions League, maar werd gekoppeld aan Bayern München. In de competitie staat het slechts vierde, op zes punten van leider Basaksehir.

Giroud en Costa

Everton haalde deze zomer jeugdproduct en ex-speler Wayne Rooney (32) als extra spits binnen na het vertrek van Romelu Lukaku, maar een echte goaltjesdief om de Rode Duivel te doen vergeten, arriveerde niet bij de blauwe ploeg uit Liverpool. Het wilde Olivier Giroud van Arsenal binnenhalen, maar volgens de Engelse roddelpers wilde zijn vrouw Londen niet inruilen voor het saaiere Liverpool.

Ook Diego Costa stond op het lijstje, maar de nukkige Spanjaard van Chelsea wilde liever terugkeren naar Atlético Madrid, ook al betekende dat een half jaar zonder wedstrijd. De transferban van Atlético loopt namelijk pas in januari af, pas dan kan Diego Costa officieel ingeschreven worden bij de Rojiblancos.